Трое человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Армавиром. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, смертельная авария произошла на 174-м километре трассы «Кавказ». Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Армавира в сторону Ставрополя, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo с прицепом. При столкновении у грузовика оторвалось колесо и повредило легковой автомобиль Lada Priora, который ехал в попутном направлении.

В результате происшествия погибли два ребенка 2013 и 2007 годов рождения и один взрослый. Также, по данным региональной прокуратуры, пострадали девять человек. Все они госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса перевозил пассажиров нелегально. В ОМВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело.



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