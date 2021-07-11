Двое детей и взрослый погибли в ДТП под Армавиром — жуткое видео с места аварии

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Егор Измалкин
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Девять человек, пострадавшие при столкновении микроавтобуса и грузовика, доставлены в больницу.

Фото, видео: МВД РФ по Краснодарскому краю

Трое человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Армавиром. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, смертельная авария произошла на 174-м километре трассы «Кавказ». Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Армавира в сторону Ставрополя, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo с прицепом. При столкновении у грузовика оторвалось колесо и повредило легковой автомобиль Lada Priora, который ехал в попутном направлении.

В результате происшествия погибли два ребенка 2013 и 2007 годов рождения и один взрослый. Также, по данным региональной прокуратуры, пострадали девять человек. Все они госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса перевозил пассажиров нелегально. В ОМВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист устроил смертельное ДТП, протаранив автобус и легковое авто.

Двое детей и взрослый погибли в ДТП под Армавиром — жуткое видео с места аварии

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Прокуратура Краснодарского края

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МВД РФ по Краснодарскому краю

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МВД РФ по Краснодарскому краю

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МВД РФ по Краснодарскому краю

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МВД РФ по Краснодарскому краю

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