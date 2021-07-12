«В критическом состоянии»: у лежащей в коме МакSим начался сепсис

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) чувствует себя хуже, чем несколько дней назад. Она по-прежнему находится в коме; говорить о том, что скоро ей не понадобятся аппараты для поддержания жизни, нельзя, сообщил источник сайта KP.RU.

Врачи сделали исполнительнице новую компьютерную томографию. Обследование показало, что в легких звезды начался сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, это сепсис.

«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — цитирует издание слова знакомых МакSим.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы облегчить состояние певицы.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим Яна Богушевская прокомментировала ее отключение от ЭКМО.