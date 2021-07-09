То лучше, то хуже: Представитель МакSим прокомментировала ее отключение от ЭКМО

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 043

Ранее ряд СМИ сообщили о попытке отключения артистки от аппарата. Говорилось, что она не смогла дышать самостоятельно.

То лучше, то хуже: Представитель МакSим прокомментировала ее отключение от ЭКМО

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Представитель Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, Яна Богушевская в интервью 5-tv.ru прокомментировала информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что звезду отключили от ЭКМО. Сообщалось, что врачи предприняли соответствующую попытку, однако исполнительница не смогла самостоятельно дышать, и ее подключили к аппарату повторно.

По словам представителя МакSим, данные сведения противоречат медицинской логике, поэтому даже с этой стороны не могут рассматриваться как достоверные.

«Я не говорю конкретно про случай Марины, но даже изучая тот вопрос на элементарном уровне, с ЭКМО не отключают, с ЭКМО постепенно выводят. К тому же изначально делается КТ, если сильное поражение, как тут написано, то зачем отключать? То. что артист на ЭКМО, никто вообще не подтверждал», — подчеркнула Богушевская.

Говоря о состоянии МакSим, она уточнила, что о положительной динамике речь пока не идет.

«Должна быть положительная стабильная динамика. Сейчас такой нет, один день получше другой похуже. Поэтому рано прогнозировать», — добавила Богушевская.

Газета.ру напоминает, что МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить су...

Последние новости

22:24
Мишустин поручил главам регионов действовать на опережение в борьбе с COVID-19
22:03
«Замечательный отец»: Игорь Петренко отправился в отпуск с детьми — фото
21:45
Виноваты блогеры? Как заповедные места Ленобласти превратились в помойки
21:22
Новолуние 10 июля: о чем мечтать разным знакам зодиака, чтобы изменить судьбу
21:06
Алеся Кафельникова впервые стала мамой
20:45
«Много и болезненно»: Решетова рассказала о рукоприкладстве ухажеров

Сейчас читают

Жены русских хоккеистов: как выглядят девушки игроков «Тампы» Кучерова, Василевского, Сергачева — Инстаграм
Диетолог рассказала о способах эффективного снижения холестерина
Задержанные за убийство президента Гаити наемники назвали заказчика
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака