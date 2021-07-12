«Законное решение»: Жорин о победе Моргенштерна в деле о пропаганде наркотиков

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 906

Звездный адвокат и его подзащитный сочли справедливым прекращение дела об административном правонарушении. Рэпер избежал крупного штрафа.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Очередное судебное заседание по делу о пропаганде наркотиков в творчестве рэпера Алишера Моргенштерна завершилось его триумфом, чему очень рад его представитель — звездный адвокат Сергей Жорин. Как рассказал правозащитник в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, он считает исход дела совершенно справедливым в первую очередь с точки зрения соблюдения российского законодательства.

Как известно, некий гражданин Зиновьев усомнился в нравственной составляющей текстов и клипов на некоторые песни исполнителя. Он потребовал проверить композиции на факт пропаганды запрещенных веществ. По заявлению недовольного слушателя было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.

«В данном случае расследование прошло в строгом соответствии с законом. В рамках возбужденного дела были проведены соответствующие экспертизы, изучены необходимые материалы и получены объяснения. После всех этих действий было принято решение о прекращении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Моргенштерна Алишера Тагировича», — сказал Жорин.

5-tv.ru

Как прежде заявлял адвокат в одном из интервью, в ходе рассмотрения дела сработала главная юридическая истина — коль вины человека в преступлении нет, то и привлекать его не к чему. Прослушав песни эпатажного артиста в зале суда (сему факту Моргенштерн, по его собственному признанию, очень рад, так как творчество неумолимо идет в массы), блюстители порядка не нашли в хитах призыва к употреблению наркотиков.

«Поскольку в рамках этого дела, насколько я полагаю, никто никакого давления на правоохранителей не оказывал, в том числе с помощью СМИ, то, как я уже сказал выше, проверка прошла в строгом соответствии с законом, и вынесено абсолютно законное и обоснованное процессуальное решение, с чем мы согласны», — заключил Сергей Жорин.

Меньше месяца назад похожее дело с участием Алишера Моргенштерна привело к обратному результату. Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, который назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах музыканта. С результатом ни артист, ни его защитник по-прежнему не согласны и намерены добиваться оправдания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие безумства, сравнимые, по словам Сергея Жорина, с психиатрией, творились на суде над Моргенштерном.

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