Настоящая психиатрия: какие безумства творились на суде над Моргенштерном?

Суд над рэпером Моргенштерном — самое громкое дело 2021 года. Известного музыканта заподозрили в пропаганде наркотиков. Сторона обвинения настаивала: распространяя клипы «сомнительного» содержания, артист побуждает молодежь к употреблению запрещенных веществ и формирует неправильное восприятие мира.

Бой с обвинителями и приставами был серьезный. И речь идет не только о законных заявлениях. Оказалось, все время, пока шло рассмотрение дела на музыканта серьезно давили. Причем при любой предоставившейся возможности. Как и обещалось ранее, на сайте адвокатской конторы «Жорин и партнеры» появилась хроника самого закрытого «открытого» судебного процесса.

Подробнее о наиболее ярком факте заседания в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал защитник Моргенштерна, звездный адвокат Сергей Жорин.

Это месть?

По словам юриста, процесс по делу о пропаганде наркотиков был действительно нелегким. Мало того, стороне защиты приходилось буквально отвоевывать право на изложение совей версии событий, так еще и приставы постоянно «вставляли палки в колеса».

Появление Алишера Валеева (Настоящее имя Моргенштерна — Прим. ред.) у Зюзинского суда Москвы 3 июня наделало много шума. Артист шел, прихрамывая, и опирался на роскошную трость. На подходе к арочным металлодетекторам его попросили достать все колюще-режущие предметы. Одним взмахом руки рэпер вынул дареный клинок, располагавшийся в рукояти палочки.

«Судебные приставы были удивлены добровольно выданному предмету!» — не без иронии вспоминал Жорин.

Охрана намекнула «смутьяну», что того не допустят до заседания с опасным агрегатом. Тогда на помощь артисту пришел близкий знакомый Артем Клюшин. Он надломил «кинжал» и выбросил в стоявший рядом мусорный бак. После этого Алишера окружили трое приставов и сопроводили до зала суда.

Казалось, на этом история могла бы закончиться, ведь все указания исполнены. Но не тут-то было! Сергей Жорин сообщил, что буквально через несколько секунд сотрудница госоргана вытащила клинок из помойного ведра, передала напарнику, а тот в свою очередь немедленно вызвал наряд полиции.

Сказать, что сторона защиты была удивлена, — ничего не сказать…

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Кинжал-то ненастоящий!

Звездный адвокат отметил, что прибывшая опергруппа серьезно изучила детали «ЧП». Были опрошены свидетели и дама, откопавшая «кинжал». На логичный вопрос, зачем она это сделала, если все формальности были соблюдены, адекватного ответа не последовало. Пристав лишь отметила, что таким образом пыталась всех обезопасить.

Вот что странно: несмотря на множество противоречий, приставы пытались добиться возбуждения в отношении Моргенштерна уголовного дела по статье о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов». Клинок из трости рэпера даже отправили на специальную экспертизу. Правда, итоги жаждущих наказания для артиста не порадовали.

Специалисты установили, что трость с клинком не является холодным оружием, а значит никакого состава преступления в действиях Алишера Валеева не было. В возбуждении дела было отказано. Вот только Моргенштерн в очередной раз снискал славу «главного злодея».

Конечно, сегодня об этом артист и его адвокат вспоминают с улыбкой. Но в разгар заседания пережить очередной стресс было крайне неприятно.

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