Директор МакSим объяснила, почему от поклонников скрывают правду о состоянии певицы

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Егор Измалкин
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Звезда находится в состоянии медикаментозной комы, а информация о ее состоянии постоянно меняется.

Директор МакSим объяснила, почему от поклонников скрывают правду о состоянии певицы

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Концертный директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) Маргарита Соколова объяснила, почему от общественности скрывают часть информации о состоянии звезды. В комментариях под одним из постов в Instagram ее попросили рассказать все подробности, чтобы никто не «высасывал новости из пальца».

«Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников, в том числе, мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения», — ответила Соколова.

Instagram @sokllovamargarita

МакSим находится в больнице около месяца, она подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО и находится в состоянии медикаментозной комы. На прошлой неделе появилась информация о том, что певице стало хуже - будто у нее начался сепсис. Позже представитель знаменитости Яна Богушевская опровергла эти сведения.

Как писал 5-tv.ru ранее, таролог рассказала, в чьей помощи нуждается певица МакSим.

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