«Человек иссяк»: таролог рассказала, в чьей помощи нуждается певица МакSим

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 289

Ранее представительница госпитализированной артистки сообщила об улучшении ее состояния, но подробности не раскрыла.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Певице МакSим, которая уже три недели пребывает в состоянии искусственной комы, остается надеяться на энергетические силы ее близких и поклонников, а также на бога, который может дать ей второй шанс. Такое предсказание дала известный таролог Саона.

«По картам могу сказать, что ничего хорошего не выпадает. Выпадает то, что человек находится в тяжелом состоянии, человек иссяк, нуждается в большой энергетической силе от своих близких, поклонников — тех людей, которые на расстоянии даже дают большую силу. Медики, конечно, все делают, чтобы вытащить ее из этого состояния. Но, как говорится, только бог может решить и дать ей второй шанс», — рассказала Саона в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Ранее представитель знаменитости Яна Богушевская опровергла информацию от некоей неназванной подруги МакSим о том, что по результатам анализа крови в легких певицы был обнаружен сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Наоборот, отметила Богушевская, спустя несколько недель пребывающей в медикаментозной коме МакSим, наконец-то стало лучше. Однако подробностей она не сообщила.

Как рассказывал 5-tv.ru о том, что 15 июня исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Через четыре дня — 19 июня — ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

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