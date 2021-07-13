«Лежит „трупом“»: Соседов прокомментировал состояние МакSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова — Прим. ред.) «лежит трупом», и говорить о ее состоянии трудно, когда к ней в палату никого не пускают. Такое мнение выразил в интервью NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов.

Он сравнил постоянно возникающие слухи об изменении состояния знаменитости с новостями об актрисе Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется со злокачественной опухолью.

«Лежит в коме уже давно. Что состояние ее крайне тяжелое. Что о ней говорить, если она в плохом, тяжелом состоянии? Ну, человек лежит бездыханно. МакSим же в коме — человек лежит „трупом“», — отметил Соседов.

Критик полагает, что не только коллеги и друзья, но и родные певицы сейчас мало знают о состоянии здоровья исполнительницы.

«Думаете, их пускают в палату? Нет. Вышла врач и сказала: „Она в коме“. Поэтому тут вам никто ничего не ответит, ни родственники, ни кто-то другой», — пояснил он, и отметил, что ситуация с МакSим очень сложная.

Певица МакSим находится в больнице больше месяца, она подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО и находится в состоянии медикаментозной комы. На прошлой неделе появилась информация о том, что певице стало хуже — будто у нее начался сепсис. Позже представитель знаменитости Яна Богушевская опровергла эти сведения.

Как писал 5-tv.ru ранее, таролог рассказала, в чьей помощи нуждается певица МакSим.