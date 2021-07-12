Никто из друзей певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, не мог рассказать журналистам о якобы начавшемся у нее сепсисе. Об этом 5-tv.ru сообщила представитель знаменитости Яна Богушевская. Она опровергла информацию, полученную сайтом KP.RU от некоей неназванной подруги о том, что по результатам анализа крови в легких артистки был обнаружен сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

В очередной раз Богушевская обратила внимание на то, что ни одно заявление о МакSим в СМИ нельзя считать достоверным, если оно не подтверждено ею как агентом или членами семьи. Что касается приятелей и близких певицы, этот круг людей Богушевская считает надежным и неспособным на хайп за счет беды Максимовой. Кроме того, только у родителей исполнительницы есть доступ к медицинским данным.

«У Марины очень ограниченный круг друзей. Они не дают интервью и никакой связи с докторами не имеют. С докторами имеют связь только мама Марины и папа. Соответственно, если какая-то „подруга“ говорит что-то KP.RU, то это, как правило, какая-то очередная выдумка, додумки самой прессы. Если какая-то подруга Марины кому-то что-то говорит, это с разрешения самой Марины или меня, как ее представителя, и, как правило, указывается фамилия», — заявила представитель звезды.

По последним сведениям, предоставленным самой Богушевской, спустя несколько недель пребывающей в медикаментозной коме МакSим, наконец-то стало лучше. Однако подробностей агент пока не разглашает.

Певицу госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли на фоне положительной динамики МакSим отключили от ЭКМО.