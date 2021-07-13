Обвести вокруг пальца: ТОП-3 самых глупых знака зодиака

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Алиса Старжевская
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Среди всех представителей астрологического круга специалисты выделяют три зодиакальных знака, которые способны на неадекватные поступки.

Обвести вокруг пальца: ТОП-3 самых глупых знака зодиака

Фото: depositphotos / DesignPicsInc

Астрологи уверены — звезды и планеты могут влиять не только на судьбу и характер человека, но и на интеллектуальные способности. Причем одних знаков зодиака звезды наделили пытливым умом и логическим мышлением, а других — глупостью и наивностью. 5-tv.ru разобрался, под каким созвездиями рождаются самые недалекие люди.

3 место — Стрелец

У недоверчивых Стрельцов, как правило, завышенная самооценка — причем это не всегда оправдано. Этим зодиакальным знакам всегда кажется, что они хитрее и мудрее других. Однако на деле Стрельцов легко обвести вокруг пальца. Поэтому они могут еще долго находиться в депрессивном состоянии из-за того, что их обманули.

2 место — Овен

Овны часто забивают голову ненужными сведениями. Они скорее запомнят имена героев из любимых комиксов, нежели цитаты из мировых классических произведений. При этом Овны имеют довольно вспыльчивый характер, который мешает применять полученные знания на практике.

1 место — Рыбы

Спокойные и уравновешенные Рыбы часто откладывают дела на потом. При этом они готовы доверить свою жизнь совершенно постороннему человеку. И дело здесь не в отсутствии ума, а в излишней мечтательности и меланхоличности. Обладая незаурядными творческими способностями, представители этого знака зодиака стремятся через искусство убежать от реальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех зодиакальных знаках, которым обязательно повезет до конца лета.

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Обвести вокруг пальца: ТОП-3 самых глупых знака зодиака

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