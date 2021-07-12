Замуж за миллионера: ТОП-4 знака зодиака, которым повезет до конца лета

|
Алиса Старжевская
1 812

Астрологи рассказали, рожденные под какими созвездиями женщины могут устроить свою личную жизнь, встретив успешного и обеспеченного человека, во второй половине лета 2021 года.

Замуж за миллионера: ТОП-4 знака зодиака, которым повезет до конца лета

Фото: depositphotos / SimpleFoto

Вторая половина лета может преподнести приятный сюрприз некоторым представительницам зодиакального круга. Дамы, рожденные в определенное время, могут познакомиться и счастливо выйти замуж за обеспеченного человека уже в ближайшее время.

Тельцы

Рожденные под созвездием Тельца женщины имеют хорошие шансы встретить обеспеченного мужчину и заключить с ним брак. Представительницы этого знака зодиака уверенно идут к поставленной цели, и не имеет значения, что это — повышение по работе или поиск мужа-миллионера. Зачастую женщины-Тельцы не только работают сами, но и мотивируют и помогают своему мужчине добиваться карьерных высот. Они любят детей и подарят своему партнеру наследника.

Раки

Эти женщины ориентированы на семью, но при этом не готовы тратить все время только на мужа и детей, поэтому помимо близких, они будут заниматься саморазвитием. Такой типаж женщин часто хотят видеть рядом с собой успешные мужчины. Поэтому этим летом у женщин-Раков есть все шансы найти своего миллионера.

Весы

Женщины-Весы прекрасны в любой ситуации, они покоряют не только своей красотой, но и интеллектом. Они всегда готовы выслушать и дать мудрый совет, знают, когда стоит промолчать и не тревожить супруга. Женщины-Весы готовы к встрече со своим миллионером, созданию семьи и материнству.

Рыбы

Окружить мужа заботой и любовью, и создать комфортные условия дома стремятся и женщины-Рыбы. Именно этого не хватает многим обеспеченным мужчинам. Женщины-Рыбы не любят притворяться, они настоящие, а это очень важно в браке. Они мечтают о большой семье и могут стать музой для своего партнера. Во второй половине лета рожденные под созвездием Рыб женщины получат шанс удачно выйти замуж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака нельзя брать кредит.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Замуж за миллионера: ТОП-4 знака зодиака, которым повезет до конца лета

Последние новости

13:23
«Обращусь к генпрокурору»: Милонов требует наказать обогатившую скопинского маньяка Собчак
13:05
Сумку с телом женщины в нижнем белье нашли в пожарном шкафу в подмосковном доме
12:43
СК РФ начал проверку инцидента с открытием аварийной двери в самолете
12:34
Леонардо Ди Каприо обещал помочь экоактивистам в борьбе с пожарами в Якутии
12:30
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
12:25
Наперекор родителям: Кем могли стать да Винчи и Гагарин?

Сейчас читают

Неймар раскрыл тайну, что сказал Месси после финала Кубка Америки
Петра Мамонова не смогли вывести из комы
Врач рассказала, как перестать сильно потеть
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака