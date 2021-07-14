«Блуждающий взгляд и трясущиеся руки»: Хилькевич пожаловалась на признаки депрессии

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что переживает тяжелый период в жизни. Несмотря на то, что артистке во время пандемии удается отдыхать на лазурных берегах, чувствует она себя плохо.

«Кто бы мог подумать, что даже после таких красивейших ежедневных пейзажей человек может чувствовать себя слишком уставшим и подавленным. Такого состояния хэлп, состояния SOS у меня не было еще никогда. Если вы случайно встретите меня на улице, не удивляйтесь моему блуждающему взгляду и трясущимся рукам», — сообщила звезда сериала «Универ».

Она понадеялась, что дети и муж спасут ее от этого состояния.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники Хилькевич обеспокоились ее состоянием. Они высказали предположения, что с ней могло случиться.

«Анечка, вы не болели короной? У меня после этого жуткого вируса тоже самое… Подавленность, отсутствие радости»;

«Может ты заболела»;

«Депрессия подступает»;

«Может гормоны шалят?» — попытались понять фанаты в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анну Хилькевич с мужем попытались обокрасть по пути в Петербург.