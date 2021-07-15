Злой рок? Разрушившая семью Макеева получила травму в разгар медового месяца

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева выбрала необычное место для празднования медового месяца. Вместе с новоиспеченным мужем Романом Мальковым актриса улетела на Кубу. Правда, романтическое путешествие началось не с прогулок на яхтах и нежных поцелуев — селебрити чуть не попала в больницу.

Макеева выложила в Instagram забавный ролик о заграничных приключениях. На кадрах видно, как она и Мальков веселятся в бассейне. Звезды выполняют сложные поддержки над водой, словно гимнасты.

В какой-то момент Роман решает спрыгнуть с бортика, изобразив при этом фигуру в воздухе. Ему это легко удается, а вот Анастасия, бегущая следом, промахивается и попадает ногой в ливневку, оборудованную рядом с бассейном.

«Что это страшный рок или бумеранг? Ну, не нос, конечно, но ногу не сломала чудом. Больно, но зато теперь меня Роман носит руках, на спине и лечит! Я без приключений — не я», — подытожила Макеева.

Instagram @makeevan

Заприметив слово «бумеранг», фанаты актрисы сразу припомнили, как несколько месяцев назад она увела Романа Малькова от возлюбленной Светланы. Экс-супруга родила мужчине четверых детей. Один теперь проживает в новой, звездной семье.

«На вас порча что ли?»

«Очень жестко. Но, пожалуй, это не рок, а несчастный случай…»

«Поправляйтесь, Настя! Надеюсь, бывшая Ромы не желает вам беды», — комментировали ролик юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую «гробовую» тайну хранят обручальные кольца Анастасии Макеевой и Романа Малькова.