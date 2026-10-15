«Верю в любовь»: Алсу хочет вновь выйти замуж и родить ребенка

Алсу хочет вновь выйти замуж и родить ребенка

Заслуженная артистка России Алсу поделилась мечтой выйти замуж во второй раз и родить четвертого ребенка, но только если встретит нужного человека. По словам певицы, она не утратила веру в любовь после прошлых отношений. Об этом она рассказала в подкасте Эмина Агаларова.

«Несмотря на какие-то сложности и разные этапы в моей жизни, я осталась абсолютно жизнелюбивым человеком. Я абсолютно верю в любовь. Я, конечно, хотела бы, может быть даже выйти замуж еще раз. <…> Если в моей жизни будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно если бы нас еще и объединил общий ребенок», — сказала Алсу.

Также певица предпочла не раскрывать подробности личной жизни. На вопрос о том, свободно ли ее сердце, она заявила, что не готова обсуждать такие вопросы публично.

В августе 2024 года Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. В браке у супругов родились две девочки — Микелла и Сафина, а также мальчик — Рафаэль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу поделилась изменениями в жизни после развода.

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