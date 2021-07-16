«Все сломалось»: стихия нанесла огромный ущерб имуществу Джигана и Самойловой

Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова охотно делится семейной идиллией с поклонниками. Однако на этот раз жизненные обстоятельства заставили знаменитость поволноваться. Накануне Самойлова показала, как бушующая стихия разрушила придомовую территорию их элитного загородного коттеджа. Прямую трансляцию с места событий девушка вела в сторис Instagram.

На кадрах видно, как роскошные владения превратились в настоящие руины. В результате сильнейшего урагана многодетная звездная семья лишилась детского батута, гриль-террасы и деревянной беседки.

«Просто реально, все, что было во дворе, все сломалось», — сказала Самойлова.

По предварительным подсчетам звезды, сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. Один только батут стоил миллион рублей, а гриль — 500 тысяч. Однако, несмотря на большие материальные потери, семья с юмором отреагировала на происходящее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джиган отправил в нокдаун годовалого сына. Позже его за это высмеял Гарик Харламов.