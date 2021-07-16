«Поехала искать помоложе»: Седокова намекнула на развод и получила «пощечину»

Осенью прошлого года экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником звезды стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Церемония бракосочетания была закрытой — о ней не знали даже родители невесты, что уж говорить о фанатах. Реакция была бурной!

После свадьбы Седокова усыпала весь Instagram трогательными фото в обнимку с молодым супругом. Артистку даже начали подозревать в беременности — вечно сидящая на диетах Анна вдруг заметно округлилась. Но последние ее посты все чаще навевают грустные мысли. Вот, например, один из таких.

Седокова записала видео, как едет на люксовом авто и распевает песню о трагической любви. Кадры селебрити сопроводила не менее душераздирающим текстом.

«Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой. Лучше и не скажешь», — гласила подпись.

Instagram @annasedokova

Подписчики экс-солистки «ВИА Гры» перепугались не на шутку. Мало того, на публикацию замужней дивы откликнулись коллеги по шоу-бизнесу.

«Что случилось?» — нервно вопрошала телеведущая Виктория Боня.

Конечно, Анна с ответом не спешила (впрочем, как и всегда). А вот неравнодушные фанаты успели выдвинуть пару конспирологических теорий. Одни предполагали, что 29-летний Янис изменил 38-летней красавице. Другие уверяли, что дива наверняка нашла кого-нибудь «поприличнее».

«Да все уже, закрыла она очередную книгу, походу, поехала искать новую, еще помоложе»,

«Наболело у Ани, видимо»,

«Когда же она определится?! Чем молодой не устроил?! Поделись!» — писали возмущенные юзеры.

Особо наблюдательные поклонники Седоковой предположили, что так искусно она представила свой новый трек. И не более того.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими кожными проблемами Анна Седокова столкнулась во время отпуска.