«Кто-то пошел за четвертым»: многодетную Анну Седокову заподозрили в беременности — видео

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Виктория Андреева
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Если слухи об «интересном положении» артистки — правда, она станет мамой в четвертый раз. У звезды уже есть две дочери и сын.

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в беременности. Поводом для слухов послужило очередное видео в Instagram звезды. Певица серьезно поправилась, отмечают фанаты.

Седокова записала ролик в стиле TikTok. Облаченная в алое мини-платье артистка красиво выходит на середину дороги, затем вытягивает руки перед собой и садится на корточки. Затем кадр сменяется другим, и вот Анна уже за рулем люксового спорткара.

«Не буди во мне Lamborghini!» — подписала шуточное видео Седокова.

Между тем, поклонники смотрели совсем не на авто звезды. У певицы они разглядели крупненький, округлившийся живот, а также массивные бедра, которых не было еще месяц назад.

Instagram @annasedokova

«Девушка-красавица, вы беременны?»;

«Кажется, кто-то пошел за четвертым!»;

«Аня-то опять в положении!»;

«Неужели решилась еще на одного?» — сгорали от желания узнать правду юзеры.

Однако на провокационные вопросы Седокова отвечать не стала. Фанаты с нетерпением ждут, когда певица подтвердит или опровергнет их догадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз в 2020 году. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. Свадьбу влюбленные сыграли в тайне ото всех. Даже родители звезды узнали о событии лишь спустя сутки.

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