От судьбы не уйдешь: летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в Москву

Направлявшийся из Москвы в португальский Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в российскую столицу. Об этом информирует онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Рейс SU2606 вылетел из аэропорта «Шереметьево» в 17:21 по Москве, а в 21:31 вернулся в место отправления. Причиной стала забастовка в аэропорту прилета. Как сообщает Reuters, в общей сложности отменили 200 рейсов. Все выходные бастуют работники компании по обслуживанию воздушной гавани.

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Агентство уточняет, что к забастовке присоединились почти 100% работников аэропорта Лиссабона. Они требуют незамедлительной выплаты заработной платы и отпускных в этом году, которые компания задерживает из-за тяжелой финансовой ситуации вследствие пандемии коронавируса.

Также сообщается, что забастовка в основном сказалась на работе столичного аэропорта и мало повлияла на остальные девять воздушных гаваней Португалии. Ожидается, что работа аэропорта Лиссабона восстановится в понедельник.

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Как сообщал 5-tv.ru, 15 июля в московском «Шереметьево» были задержаны или отменены более 20 рейсов. Причиной стал мощный ливень, превративший территорию аэропорта в озеро.