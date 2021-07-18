От судьбы не уйдешь: летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в Москву

|
Алексей Хитров
1 236

В Португалии бастуют работники наземных служб аэропортов, сообщают зарубежные СМИ.

От судьбы не уйдешь: летевший в Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в Москву

Фото: www.globallookpress / Ilya Galakhov

Направлявшийся из Москвы в португальский Лиссабон самолет «Аэрофлота» вернулся в российскую столицу. Об этом информирует онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Рейс SU2606 вылетел из аэропорта «Шереметьево» в 17:21 по Москве, а в 21:31 вернулся в место отправления. Причиной стала забастовка в аэропорту прилета. Как сообщает Reuters, в общей сложности отменили 200 рейсов. Все выходные бастуют работники компании по обслуживанию воздушной гавани.

Twitter @Patallerton1

Агентство уточняет, что к забастовке присоединились почти 100% работников аэропорта Лиссабона. Они требуют незамедлительной выплаты заработной платы и отпускных в этом году, которые компания задерживает из-за тяжелой финансовой ситуации вследствие пандемии коронавируса.

Также сообщается, что забастовка в основном сказалась на работе столичного аэропорта и мало повлияла на остальные девять воздушных гаваней Португалии. Ожидается, что работа аэропорта Лиссабона восстановится в понедельник.

Twitter @majaron7

Как сообщал 5-tv.ru, 15 июля в московском «Шереметьево» были задержаны или отменены более 20 рейсов. Причиной стал мощный ливень, превративший территорию аэропорта в озеро.

Читайте также

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
Заставила выступать? Менеджера МакSим обвинили в том, что певица при смерти
11:54
Завершила карьеру? Бритни Спирс заявила о полном отказе от выступлений
11:31
Число жертв наводнения в Германии достигло 156 человек
11:06
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой
10:59
Тест: Какой у вас стиль общения?
10:49
Святых выноси: гран-при в Каннах взял фильм, на котором зрители падали в обморок

Сейчас читают

Первые спортсмены в Олимпийской деревне заразились коронавирусом
Не уступить и не потерять: Польша испытывает ЕС на прочность
Лабрадор "аккуратно" откусил мороженое и заставил соцсети хохотать
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака