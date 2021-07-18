«Вредная тетка»: Водонаева объяснила, почему в документах у нее другое имя

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Алексей Хитров
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Поклонники случайно узнали маленький секрет звезды и засыпали ее вопросами.

Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @alenavodonaeva

Поклонники экс-участницы телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой с удивлением узнали, что у их любимицы на самом деле другое имя. Интересная деталь вскрылась, когда Водонаева решила похвастаться в Instagram своим дипломом самого престижного вуза страны, в котором у нее одни пятерки, а единственную четверку она пересдала, «чтобы было красиво».

Однако фанатов зацепило то, что в дипломе телеведущая записана как Елена, а не Алена. Они тут же поинтересовались причиной такого несовпадения.

«Вы по паспорту Елена? Я всегда думала, что Алена и Лена — это разные имена»;

«Алена оказывается Елена? Интересно было бы послушать, почему имя предпочитаете не по паспорту?» — спросили фолловеры.

Instagram @alenavodonaeva

В ответ экс-звезда «Дома-2» опубликовала целую историю о том, почему она в жизни — Алена, а по паспорту — Елена. По словам Водонаевой, во всем виноват «совок»: в 1982 году «вредная тетка» в тюменском ЗАГСе не разрешила родителям зарегистрировать новорожденную дочку под именем Алена, записав ее Еленой.

«Но меня как называли Аленой с рождения, так и называли Аленой. Родители, родственники, друзья, в школах, в университетах. Кто такая Елена — я до сих пор не знаю», — пояснила Водонаева.

Она добавила, что сейчас менять множество документов из-за одной буквы в имени ей лень. Звезда заявила, что ненавидит бюрократию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Алена Водонаева совершила каминг-аут: подписчикам в Instagram она заявила, что испытывает сексуальное влечение к женщинам, однако отметила, что однополых отношений у нее не было.

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