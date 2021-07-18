Пусть все завидуют: уникальный российский истребитель «показал» свой нос

В России изобрели уникальный боевой самолет — однодвигательный истребитель нового поколения. Презентуют летательный аппарат на международной аэрокосмической выставке МАКС-2021, которая стартует 20 июля. Авторы проекта не спешат открывать всех тайн гражданам, однако «нос» своего детища все-таки показали.

Первое фото самолета появилось в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». Хорошо заметно, что верхнюю часть истребителя окрасили в темно-серую камуфляжную схему пиксельного типа. Также отчетливо видны отсеки для размещения боевого оружия. Синей краской на судне помечен его номер — 75.

«Ребятки, вы действительно думаете, что нам нечем вас удивить?» — гласит подпись к кадру.

Telegram @rostecru

Как пишет ТАСС, разработкой уникального истребителя занималась компания «Сухой». В интервью информагентству представители организации сообщали, что новая машина сможет развивать сверхзвуковую скорость и будет обладать малой радиолокационной заметностью. Предположительно, аппарат будет иметь взлетную массу не более 18 тонн, а его максимальная скорость должна превышать два Маха.

Внешне новый боевой самолет схож с Су-57. Однако его отличительные черты — сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота и размещенный снизу воздухозаборник.

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