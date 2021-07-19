🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

В этот день, Раки, сосредоточьтесь на домашних делах. Они у вас не займут массу времени, но их надо решить до конца текущей недели. Жара немного спала — вам будет легче заниматься физическим трудом и мыслить продуктивно.

Близнецам 19 июля не стоит переживать из-за несбывшихся надежд и планов. Растущая Луна благоволит построению новых векторов развития. Учтите предыдущие ошибки и подробно распишите последовательность действий.

День для Тельцов будет спокойным, но ближе к обеду представители астрологического символа ощутят усталость от большого количества дел. Остаток дня используйте для занятий любимым делом, которое основательно зарядит вас позитивной энергией.

Овны, звезды говорят, что давние друзья начинают пользоваться вашей добротой. Не позволяйте никому садиться себе на шею. День будет удачным для начала ремонта. Покупать технику 19 июля астрологи не советуют.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июля, растущая Луна в Скорпионе принесет большинству представителей знаков зодиака не самый удачный день. Сегодня следует избегать волнений и посвятить себя любимым занятиям, которые помогут восстановить внутренний баланс и гармонию с собой.

♌ Лев

Представителям этого знака зодиака необходимо отказаться от слова «завтра» на текущие сутки. Смело беритесь за дело и не откладывайте насущные вопросы на потом. Лень и некоторая пассивность сыграют с вами злую шутку.

Космический совет: откажитесь от использования в обиходе слова «завтра».

♍ Дева

19 июля Девы будут с самого утра одержимы навязчивой идеей. Вы будете обдумывать методы решения вопроса на протяжении практически всех суток. Астрологи отмечают, что развязка наступит крайне неожиданно.

Космический совет: найдите методы реализации навязчивой идеи.

♎ Весы

Представители этого астрологического символа, как и обычно, будут недовольны всем происходящим. Решение текущих рабочих и бытовых вопросов пойдет с трудом. Сегодня следует оградить себя от ненужных конфликтов с близкими и коллегами.

Космический совет: оградите себя от конфликтов.

♏ Скорпион

Скорпионы, 19 июля четко распланируйте график на ближайшую неделю. В дальнейшем это принесет свои плоды, и вы будете довольны результатом. Домашнюю рутину отодвиньте на задний план и всецело отдайте себя романтике.

Космический совет: распланируйте график на ближайшую неделю.

♐ Стрелец

Нервные перегрузки, Стрельцы, в этот день вам только навредят. Прислушайтесь к своим эмоциям и организму. Внутренние ощущения помогут сохранить душевное равновесие и не наделать глупостей. Космический совет: прислушайтесь к своим эмоциям и организму.

♑ Козерог

Представители этого знака зодиака «рискуют» обрести вполне удачный день. Завершите начатые на прошедшей неделе дела. Это поможет частично удовлетворить финансовые амбиции. В отношениях с родными следует сохранять спокойствие.

Космический совет: сохраняйте спокойствие в отношениях с родными.

♒ Водолей

Водолеи, звезды рекомендуют 19 июля любой ценой уберечь себя от волнений — и дома, и на работе. Вселенная не испытывает вас прочность. Пришло время обратить внимание на свое психологическое состояние.

Космический совет: обратите внимание на свое психологическое состояние.

♊ Рыбы

19 июля представители астрологического символа могут поддаться соблазну и отправиться по магазинам. Рыбы, вы рискуете потратить ощутимую сумму на то, о чем давно мечтали. Несмотря на «удар» по семейному бюджету, удовольствие от приобретения будет огромным.

Космический совет: получите удовольствие от приобретений.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля.