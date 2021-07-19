«За гранью реальности»: иностранцы в шоке от нового российского истребителя

Уже завтра, 20 июля, на международной аэрокосмической выставке МАКС-2021 состоится презентация нового российского боевого самолета. Это — уникальный сверхзвуковой однодвигательный истребитель. Ничего подобного на вооружении соотечественников не было вообще!

Разработкой летательного аппарата занимались специалисты компании «Сухой». Они не спешат раскрывать всех тайн до старта МАКСа, но в то же время дают немного удовлетворить любопытство. Так, накануне, в Telegram-канале госкорпорации «Ростех» появилось фото носовой части истребителя. А сегодня ночью в YouTube опубликовали ролик, посвященный чуду техники — увидеть самолет можно в анфас.

«Уже завтра», — интригуют разработчики судна.

Ролик к утру собрал несколько сотен комментариев от пользователей из разных стран мира. Юзеры признались, что мечтают поближе разглядеть каждую деталь самолета «из другой реальности». Все, как один, уверены: россияне изобрели нечто потрясающее, не вписывающееся в общие рамки.

«Он как инопланетный корабль! Очень круто!» — написал фанат авиатехники под ником lousyi.

«Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции!» — поддержал предыдущего комментатора Atalaclys.

С восторгом приняли новинку также граждане Вьетнама, Аргентины, Сербии и Белоруссии. А вот пользователи из Великобритании и США отметили, что после презентации российского сверхзвукового истребителя власти их государств почти наверняка «станут вытирать пот со лба» от испуга.

«За гранью реальность. В США такого точно не будет. Ну не умеют делать, как ни крути»,

«Это знак для всех оппонентов России… Держитесь!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по внешнему виду новый боевой самолет очень схож с Су-57. Но в отличие от «брата» обладает сдвигающимся фонарем кабины пилота и размещенным снизу воздухозаборником. Разработчики утверждают, что уникальный истребитель почти невозможно вычислить.