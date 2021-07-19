«Пел, несмотря на паралич»: Носков в инвалидном кресле довел до слез зрителей «Славянского базара»

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Алексей Хитров
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Публика фестиваля в Витебске стоя приветствовала артиста.

«Пел, несмотря на паралич»: Носков в инвалидном кресле довел до слез зрителей «Славянского базара»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Шеститысячный амфитеатр фестиваля «Славянский базар» в Витебске поднялся и овациями встретил выступление певца Николая Носкова. Четыре года назад исполнитель пережил инсульт, с последствиями которого борется до сих пор, поэтому для многих его выход на сцену стал настоящим чудом.

На прошлых концертах Носков пел, сидя на стуле, и иногда даже поднимался, опираясь на трость, однако в Витебске артиста вывезли на сцену в инвалидной коляске. Свои хиты — «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово» — он исполнял сидя, притопывая в такт левой ногой.

Было видно, что выступление дается Носкову с огромным трудом, но подвиг артиста оценил весь зал: публика наградила его овациями, многие не скрывали слез, передает сайт KP.RU.

«На „Славянский базар“ приехали два певца, два Николая. Один на своих ногах, другой в инвалидном кресле. Один, открыв свою звезду, в первый же день отбыл, срочно заболев модной болезнью. А второй пел, несмотря на паралич. Большой артист!» — обсуждали зрители приезд на «Славянский базар» певцов Николая Носкова и Николая Баскова.

Кадр телеканала "Беларусь 24"

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Площади звезд международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске появилась именная звезда народного артиста РФ Николая Баскова. Российский певец стал 17-м обладателем звезды «Славянского базара». В то же время свое выступление на фестивале исполнитель отменил, сославшись на неожиданно подскочившую температуру и ухудшение самочувствия.

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