Сплошные оскорбления: Макеева показала переписку мужа с дочерью
Актриса решила поставить точку в долгоиграющем скандале.
Фото, видео: Instagram @makeevan
Конфликт Анастасии Макеевой с родственниками ее супруга только разгорается. На своей странице в Instagram актриса опубликовала выдержки из переписки своего мужа строителя-проектировщика Романа Малькова с 14-летней дочерью Анной.
В беседе с папой подросток выразила недовольство, что не получила от Макеевой обещанный подарок. Девочка также возмутилась тому, что певица пишет о ней в соцсети нелицеприятные вещи, причем в крайне грубой форме.
«Ты Настю свою останови. Она больная. Косметику мне обещала. Вся страна знает правду. Пусть еще раз это конченное создание что-то напишет про меня! Дура безмозглая, какая уродка она», — написала девочка отцу.
Макеева прокомментировала, что это заключительные сторис, показывающие психологическое состояние Анны, ее воспитание, отношении к собственному отцу и оскорбления в сторону певицы.
«Нетрудно догадаться, что депрессией тут и не пахнет», — добавила актриса.
По мнению певицы, девочка находится под негативным влиянием матери. Старший сын Мальковых живет с Анастасией и Романом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием.
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