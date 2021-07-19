Сплошные оскорбления: Макеева показала переписку мужа с дочерью

Конфликт Анастасии Макеевой с родственниками ее супруга только разгорается. На своей странице в Instagram актриса опубликовала выдержки из переписки своего мужа строителя-проектировщика Романа Малькова с 14-летней дочерью Анной.

В беседе с папой подросток выразила недовольство, что не получила от Макеевой обещанный подарок. Девочка также возмутилась тому, что певица пишет о ней в соцсети нелицеприятные вещи, причем в крайне грубой форме.

«Ты Настю свою останови. Она больная. Косметику мне обещала. Вся страна знает правду. Пусть еще раз это конченное создание что-то напишет про меня! Дура безмозглая, какая уродка она», — написала девочка отцу.

Instagram @makeevan

Макеева прокомментировала, что это заключительные сторис, показывающие психологическое состояние Анны, ее воспитание, отношении к собственному отцу и оскорбления в сторону певицы.

«Нетрудно догадаться, что депрессией тут и не пахнет», — добавила актриса.

По мнению певицы, девочка находится под негативным влиянием матери. Старший сын Мальковых живет с Анастасией и Романом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием.