Недетские разборки: Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием
Звезда мюзиклов обвинила 14-летнего подростка в наглой лжи. Кто на самом деле стоит за новым витком скандала?
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Актриса Анастасия Макеева продолжает вести «холодную войну» с экс-супругой своего нового мужа, строителя-проектировщика Романа Малькова. От взаимных оскорблений звезда и многодетная мать перешли на новый уровень — теперь в пререканиях участвуют дети.
Накануне Макеева обвинила в откровенной лжи дочь своей оппонентки — 14-летнюю Анну. Хорошо известно, что у Романа и Светланы четверо детей. После свадьбы старший сын строителя переехал в звездную семью. Девочка-подросток намекала, что Анастасия пыталась «задобрить» ее всевозможными подарками, чтобы она тоже «променяла» Словению на Россию. Но ей это якобы было не нужно.
Мальков пытался образумить дочь, предлагая рассказать правду людям и не обвинять Анастасию во всех смертных грехах. Та не послушала. Тогда в спор включилась дива. В Instagram она выложила пост, где четко поясняет: действиями подростка руководит обиженная разведенная мать. При этом звезда замечает, что с девочки ответственность за сказанное никто не снимал.
«Молчать про переобувшуюся продуманную девочку не буду. Ей 14, а за поступки надо отвечать. Совсем скоро за свои поступки придется нести уголовную ответственность, привыкай!» — написала Макеева.
Анастасия подчеркнула, что в тайне от Светланы дети все же общаются с родным отцом. Она призвала даму не вплетать подростков во взрослые интриги и одуматься.
«Будешь придумывать небылицы — твою дочь разоблачу во вранье, что тебе стыдно будет на улицу выходить», — добавила звезда.
В заключение актриса отметила, что девочка была несказанно рада предложению папы переехать. Когда старший брат прислал Анне видеоролик с прогулкой по большому дому Макеевой, она «пищала от восторга». Вероятно, пока подросток находится под сильным влиянием матери, говорить о переезде в Москву — бесполезно.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему новый муж Анастасии Макеевой назвал экс-супругу «гнусным животным».
Читайте также
32%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?