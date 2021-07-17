Недетские разборки: Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием

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Виктория Андреева
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Звезда мюзиклов обвинила 14-летнего подростка в наглой лжи. Кто на самом деле стоит за новым витком скандала?

Недетские разборки: Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Актриса Анастасия Макеева продолжает вести «холодную войну» с экс-супругой своего нового мужа, строителя-проектировщика Романа Малькова. От взаимных оскорблений звезда и многодетная мать перешли на новый уровень — теперь в пререканиях участвуют дети.

Накануне Макеева обвинила в откровенной лжи дочь своей оппонентки — 14-летнюю Анну. Хорошо известно, что у Романа и Светланы четверо детей. После свадьбы старший сын строителя переехал в звездную семью. Девочка-подросток намекала, что Анастасия пыталась «задобрить» ее всевозможными подарками, чтобы она тоже «променяла» Словению на Россию. Но ей это якобы было не нужно.

Instagram @svetamalkova

Мальков пытался образумить дочь, предлагая рассказать правду людям и не обвинять Анастасию во всех смертных грехах. Та не послушала. Тогда в спор включилась дива. В Instagram она выложила пост, где четко поясняет: действиями подростка руководит обиженная разведенная мать. При этом звезда замечает, что с девочки ответственность за сказанное никто не снимал.

«Молчать про переобувшуюся продуманную девочку не буду. Ей 14, а за поступки надо отвечать. Совсем скоро за свои поступки придется нести уголовную ответственность, привыкай!» — написала Макеева.

Анастасия подчеркнула, что в тайне от Светланы дети все же общаются с родным отцом. Она призвала даму не вплетать подростков во взрослые интриги и одуматься.

«Будешь придумывать небылицы — твою дочь разоблачу во вранье, что тебе стыдно будет на улицу выходить», — добавила звезда.

Instagram @makeevan

В заключение актриса отметила, что девочка была несказанно рада предложению папы переехать. Когда старший брат прислал Анне видеоролик с прогулкой по большому дому Макеевой, она «пищала от восторга». Вероятно, пока подросток находится под сильным влиянием матери, говорить о переезде в Москву — бесполезно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему новый муж Анастасии Макеевой назвал экс-супругу «гнусным животным».

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