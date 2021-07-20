🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

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Георгий Иванов
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, растущая Луна в Стрельце будет благоволить всем, кто решится на отважные шаги.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, растущая Луна в Стрельце будет благоволить всем, кто решится на отважные шаги. Звезды окажут помощь в делах на работе и отношениях с родными и близкими.

♈ Овен

Не позволяйте никому из окружающих указывать, что вам делать и кем быть. Только вы являетесь полноправным творцом своей жизни, а не кто-то ругой. Вы достаточно натерпелись за последнее время, поэтому позвольте себе расслабиться и быть собой.

Космический совет: решайте сами, как строить свою жизнь.

♉ Телец

Что вам сейчас действительно нужно, так это хорошо провести время. Организуйте встречу с друзьями, поиграйте с домашними любимцами, сходите потанцевать на вечеринку. Сейчас внутри вас идет невероятно сложная внутренняя работа, поэтому старайтесь как можно больше отдыхать.

Космический совет: подумайте о своих желаниях.

♊ Близнецы

Прекратите уже ругать себя за все плохое и скучное, что происходит в мире. В вас сосредоточено столько любви и нежности, что не грех будет хоть разок потратить их на себя. Вы действительно заслужили хорошее отношение к себе, поэтому можете смело баловать себя.

Космический совет: побалуйте себя.

♋ Рак

Планы можно строить бесконечно, но порой просто необходимо жить моментом. Оглянитесь и вы увидите, как много интересного и важного происходит прямо здесь и сейчас. Попробуйте на секунду забыть о постоянном планировании и окунуться в радость сегодняшнего дня.

Космический совет: ловите момент.

♌ Лев

Вы царственная особа и привыкли жить в изобилии. Звезды благосклонны к вам и постоянно одаривают вас своими щедротами. Но богатство бывает и в мелочах. Приглядитесь, ведь мелкие бриллианты куда ценнее, чем густой суп.

Космический совет: приглядитесь к мелочам.

♍ Дева

Разрушенные отношения и неразрешенные конфликты продолжают высасывать из вас энергию. Пора прекратить этот губительный процесс, иначе в вас просто не останется сил на новые свершения. Пора оставить вчерашний день в прошлом и обратить свой взор в будущее.

Космический совет: откройтесь новому.

♎ Весы

Иногда мы так долго живем навязанными шаблонами, что уже чужие мечты воспринимаем как свои и не можем различить — где желания других, а где наши собственные. Освободитесь от всего, что накопилось в вас извне, и вы увидите, как жизнь перейдет на качественно новый уровень.

Космический совет: найдите свое настоящее «я».

♏ Скорпион

Вместо того чтобы прямо поговорить и выразить свои чувства, вам приходится устраивать со своим партнером непонятные игрища, в которых слова заменяются неразрешимыми ребусами. Подумайте. Сколько вы еще можете так протянуть и куда это все приведет?

Космический совет: дайте волю скрытым чувствам.

♐ Стрелец

Вы невероятно заботливый человек и умеете ставить себя на место других. Но когда вы уже начнете думать о себе? Неразрешенные внутренние конфликты и даже сложности на работе буквально испарятся, как только вы начнете жить для себя.

Космический совет: проявите заботу к себе.

♑ Козерог

Чудеса и волшебство происходят в вашей жизни словно сами собой. Вам остается только расслабиться и поймать медитативное состояние, чтобы ненароком навязанной суетливостью не преградить путь всему прекрасному, что идет к вам. Вы это заслужили.

Космический совет: поймайте гармонию и наслаждайтесь.

♒ Водолей

Если вы давно откладывали творческие дета, то сегодня самое время к ним приступить. Звезды обещают помочь сделать проекты успешными, а вам лишь остается найти в себе силы, чтобы не забросить их на полпути и доделать до конца начатое.

Космический совет: займитесь творчеством.

♊ Рыбы

Последняя неделя могла быть не самой простой, но это не повод, чтобы ополчиться на весь мир. Найдите в себе сострадание и проявите его к окружающим. Вы увидите, как быстро исцелится ваша израненная душа.

Космический совет: помогите ближнему.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

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