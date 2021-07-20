🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, растущая Луна в Стрельце будет благоволить всем, кто решится на отважные шаги. Звезды окажут помощь в делах на работе и отношениях с родными и близкими.

♈ Овен

Не позволяйте никому из окружающих указывать, что вам делать и кем быть. Только вы являетесь полноправным творцом своей жизни, а не кто-то ругой. Вы достаточно натерпелись за последнее время, поэтому позвольте себе расслабиться и быть собой.

Космический совет: решайте сами, как строить свою жизнь.

♉ Телец

Что вам сейчас действительно нужно, так это хорошо провести время. Организуйте встречу с друзьями, поиграйте с домашними любимцами, сходите потанцевать на вечеринку. Сейчас внутри вас идет невероятно сложная внутренняя работа, поэтому старайтесь как можно больше отдыхать.

Космический совет: подумайте о своих желаниях.

♊ Близнецы

Прекратите уже ругать себя за все плохое и скучное, что происходит в мире. В вас сосредоточено столько любви и нежности, что не грех будет хоть разок потратить их на себя. Вы действительно заслужили хорошее отношение к себе, поэтому можете смело баловать себя.

Космический совет: побалуйте себя.

♋ Рак

Планы можно строить бесконечно, но порой просто необходимо жить моментом. Оглянитесь и вы увидите, как много интересного и важного происходит прямо здесь и сейчас. Попробуйте на секунду забыть о постоянном планировании и окунуться в радость сегодняшнего дня.

Космический совет: ловите момент.