Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты с 19 июля по 1 августа

Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, на жизни которых скажется влияние планет в период с 19 июля по 1 августа. По ее словам, небесные тела одним предвещают приятные перемены, а другим серьезные проблемы в различных сферах. Кому именно что уготовано?

19.02-22.02, 19.04-22.04, 20.05-23.05, 20.06-24.06, 22.08-25.08, 23.10-26.10, 21.11-24.11, 21.12-24.12.

Вас ждет смена социального статуса. Причем изменения коснутся различных сфер. Это может быть новая должность, брак или развод. Также наступившая неделя - отличное время для начала серьезного обучения или поездки за границу. Это период хороших возможностей и приятных сюрпризов. ⠀

Сатурн добавит терпения и мудрости рожденным:

31.01-03.02, 31.03-03.04, 01.05-04.05, 01.06-04.06, 02.08-06.08, 03.10-06.10, 03.11-06.11, 02.12-05.12.

Сатурн заставляет затянуть пояс потуже и ощутить грусть от того, что самое интересное и увлекательное нужно отложить ради укрепления структуры и наведения порядка. Пора принять ответственность за свои действия и тех, кого мы приручили. ⠀

Уран взбудоражит рожденных:

06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.

Будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану. Однако это может быть к лучшему.

13.02-23.02, 14.05-24.05, 16.08-26.08, 16.11-25.11.

Непростой период, когда вы почувствуете прилив энергии, которую будет некуда выплеснуть. Астролог рекомендует направить ее в спорт или секс. Это поможет избежать ссор и бытовых травм.

Черная Луна

20.02-23.02, 21.05-24.05, 23.08-26.08, 22.11-25.11.

В эти дни может проявиться закон кармы, в том числе родовой. Не идите на поводу у своих желаний и иллюзий, так как они могут быть неверными. Также вы можете почувствовать недомогания и упадок жизненных сил.

Влияние кармических узлов могут ощутить рожденные:

28.02-02.03, 30.05-02.06, 01.09-04.09, 30.11-03.12.

Судьба будет давать вам подсказки относительно жизненного предназначения.

Венера побалует рожденных:

16.04-05.05, 17.06-06.07, 19.08-07.09, 20.10-07.11, 18.12-06.01.

Позвольте самому себе сделать подарок. Для вас этот период может быть полон флирта и романтики, а также неожиданных трат на шоппинг.

«Если вашей даты нет в моем прогнозе, то это не значит, что никакая планета на вас не влияет. На вас безусловно оно есть, но оно личное и может быть определено только конкретно для вашей даты, времени и места рождения», — прокомментировала астролог.

Специалист отмечает, что планеты постоянно движутся и когда-нибудь они дойдут до каждого из нас.

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