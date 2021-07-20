Сергея Соседова увезли на скорой и прооперировали

Музыкального критика Сергея Соседова госпитализировали и прооперировали в Витебске, где он находился на музыкальном фестивале «Славянский базар».

Как пишет Экспресс газета, причиной недомогания знаменитости стала резкая боль, которую он испытал во время зарядки. Звезда неудачно повернулся, и в результате оказался на больничной койке.

Ощущения были настолько нестерпимыми, что Соседов решил вызвать скорую помощь. Медики приехали оперативно и после осмотра пострадавшего заключили, что у него произошел серьезный разрыв ахиллова сухожилия, в связи с чем требуется госпитализация. В больнице критика прооперировали. Сейчас он восстанавливается.

«Все эти дни, находясь в Витебске, я получал столько теплых слов, радости от общения с простыми людьми, они были очень рады, что я все-таки приехал, несмотря на имевшиеся сложности. Но не будем сейчас о них. Ну что ж, жизнь есть жизнь, всякое в ней случается, значит, будем потихоньку восстанавливаться», — прокомментировал критик.

Процесс восстановления займет около шести недель, Соседову наложили гипс на ногу и теперь необходимо найти костыли, чтобы критик смог начать передвигаться самостоятельно.

Как стало известно, местные жители уже передают Соседову гостинцы и желают скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Соседов прокомментировал госпитализацию певицы МакSим.