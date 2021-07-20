Что о человеке и его судьбе могут рассказать редкие линии на ладонях?

В хиромантии считается, что линии на ладонях могут рассказать о прошлом и будущем человека. Знаки на руках — это судьбоносные символы, которые способны решить многие проблемы. Они могут быть как постоянными, так и временными. Специалисты рассказали, что обозначают знаки, встречающиеся крайне редко.

Черта Самаритян характеризует отзывчивого, доброго человека, который откликается на чужое горе и всегда готов прийти на помощь. Эти люди часто жертвуют своими интересами ради других.

Треугольник Удачи говорит о том, что человек умеет зарабатывать деньги в любом деле, которым он занимается, и ему сопутствует успех в финансовых вопросах.

Дуга Измены описывает человека, который ненадежен и непригоден для семейной жизни, обладатель этого знака всегда будет стремится завести отношения на стороне.

Пояс Венеры на ладонях говори о том, что его обладатель страстная натура, с горячим темпераментом, у этих людей эмоции главенствуют над разумом.

Падающая линия Судьбы указывает на то, что человек опасается, что негативные события из его прошлого повторятся вновь и живет в постоянной тревоге.

Особый знак на левой руке в форме пшеничного зерна говорит о том, что в старости человек не будет одинок, рядом с ним всегда будут его близкие.

Линия Развода может появляться и исчезать, если отношения находятся под угрозой, партнеры недовольны друг другом и браком. Если пара сможет наладить отношения, то этот знак пропадет.

Линия Смерти символизирует роковую смерть, злую судьбу. Это «линия жизни», которая разрывается посередине и загибается вниз. Обладателям этого символа нужно всегда соблюдать осторожность.

Изгиб линии Головы вниз говорит о том, что обладатель этого знака чувствителен, действует на эмоциях и не взвешивает свои поступки, из-за чего может попасть в беду.

Если линия Сердца занимает всю ладонь, то это указывает на высокую степень чувствительности. Этот символ характерен для доброго и позитивного человека.

По мнению индийских хиромантов, большое значение имеет не только длина и количество линий и других символов на руке, но и геометрические фигуры, которые могут быть на ней. Значения отдельных знаков:

Квадрат — хороший знак. Он символизирует защиту и часто встречается в разрыве строки. Обладатели этих знаков часто избегают опасных ситуаций практически чудом.

Треугольник символизирует высший интеллект и сообразительность, тягу к знаниям, люди с этим символом часто получают несколько образований и трудятся в научной сфере.

Решетки — отрицательный символ. Обладатели этих знаков часто сталкиваются с трудностями, не могут определится со своими желаниями, из-за этого они часто находятся в замешательстве и могут впасть в депрессию.

Островки говорят о растраченной энергии. Этот символ указывает на период эмоциональной нестабильности, замешательства, который может разрешиться в ближайшее время.

Круг — это знак успеха и славы, но если этот символ расположен на линии жизни, это может означать заболевание глаз, поэтому обладателям этого символа стоит внимательно относится к своему здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, как по ладони определить, будет ли развод.