«У нас есть Арсюша»: Рудковская впервые полностью показала лицо младшего сына

Яна Рудковская впервые полностью показала лицо их с фигуристом Евгением Плющенко сына Арсения, рожденного в прошлом году суррогатной матерью. Продюсер опубликовала в Instagram фото с младшим ребенком, сделанные для русской версии журнала Vogue, и поделилась с подписчиками своими размышлениями на тему суррогатного материнства.

«Я долго сдерживала себя, не раскрывая подробности суррогатного материнства и не показывая полностью лицо младшего сына Арсения. <…> Проблема суррогатного материнства намного глубже, чем она кажется тем, кто с ней никогда не сталкивался! Я горжусь, что я — одна из немногих публичных людей в России, кто рассказал об этом открыто. И я надеюсь, мой рассказ поможет многим людям стать счастливее, потому что таких женщин, мужчин и семей много, и, возможно, им не хватает одного лишь шага до своей мечты. А еще я теперь знаю какое чувство испытывают мужчины при родах. Что они чувствуют! О как!» — написала Рудковская.

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Жена Плющенко добавила, всегда хотела иметь много детей, и пообещала, что Арсений — не последний.

«Я могу сказать, что я и моя семья очень счастливы, что у нас есть Арсюша, и мы на этом не остановимся», — заявила продюсер.

Подписчики в основной массе порадовались за Рудковскую и оценили ее фото с малышом. Однако нашлись и те, кто обвинил ее в хайпе на детях, и назвал Арсения «очередным ребенком для Instagram».

Ранее Рудковскую раскритиковали за создание в соцсети страницы для сына Арсения, которому не исполнилось еще и года. Знаменитость упрекнули в том, что она с ранних лет приучает детей к публичной жизни.

Как рассказывал 5-tv.ru, продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери и даже рассекретила ее имя. Девочку будут звать Екатериной, на свет она должна появиться при помощи суррогатной матери.