Яна Рудковская рассекретила имя будущей дочери

Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери и даже рассекретила ее имя. Жена Евгения Плющенко хочет назвать дочь Екатериной. На свет девочка должна появиться при помощи суррогатной матери.

Об этом Рудковская рассказала в шоу звездного психолога Инны Тлиашиновой. Продюсер призналась, что давно мечтала о дочери.

«Мне 46 лет. Для любой женщины материнство — это не только приятные ощущения, но и очень тяжелый путь, сложный. Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно. Моя мечта, чтобы родилась девочка», — сказала Рудковская.

Продюсер Димы Билана воспитывает четверых детей. В браке с Виктором Батуриным у Рудковской родился сын Николай, который отмечает 19-летие в этом году. Еще она усыновила маленького Андрея — сына прежней супруги Батурина Юлии Салтовец.

Своему второму мужу — Евгению Плющенко — Рудковская подарила двоих сыновей. В 2013 году у продюсера и олимпийского чемпиона родился Александр, которого в сети ласково окрестили Гном Гномычем, а в 2020-м при помощи суррогатной матери появился на свет Арсений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Пугачева резво сплясала с Рудковской и Крутым на юбилее Орбакайте.