Как «голые» фото мам в сети могут повлиять на взросление и сексуальную жизнь детей

В наше время жизнь очень многих людей практически полностью состоит из публикаций в социальных сетях. На своих страницах пользователи публикуют буквально все: от фото нового авто до эротических снимков. Причем выставлением своего тела на показ занимаются даже женщины, у которых уже есть дети.

Особенно "голыми" снимками грешат звезды, которые, видимо, забыли, что у их наследников тоже есть гаджеты, интернет и профили в социальных сетях. Так бизнесвумен и экс-супруга Гуфа Айза Анохина призналась — ее сын Сэм знает о щекотливом инциденте с фото гениталий своей мамы, оказавшемся однажды в свободном доступе. Знаменитость утверждает, что мальчик ее понял и поддержал, так как знает, что ведущая плохо владеет телефоном и часто делает косяки.

Проходят ли для детей подобные ситуации бесследно, или они оставляют глубокий отпечаток на психике маленьких пользователей сети? Об этом 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Собирание лайков любой ценой стало трендом на самом деле неуверенных в себе и остро нуждающихся во внешнем подкреплении. Некоторые женщины, став матерями, стараются доказать себе и окружающим, что все еще выглядят неплохо. Но в корне этого часто лежит глубинный неосознаваемый страх старения. Ведь в обществе потребления воспевается вечная молодость. Многие матери могут не осознавать того, как эти фотографии могут воспринимать их дети», — сказал эксперт.

По словам собеседника издания, в этапах психосексуального развития человека есть несколько периодов. Один из них — полуролевое поведение. Часто это происходит через подражание и идентификацию.

«Результатом подобных заблуждений матери у девочки может стать преждевременное психосексуальное развитие, ранняя сексуализация, и, соответственно, ранее начало половой жизни. Выхолащивание эмоций, потребительское отношение в будущем к своему телу и партнеру. Это может вести и к аутоагрессивному поведению. Мальчики же, повзрослев, будут видеть в женщине прежде всего упаковку, а не содержание. Авторитет такой матери может быть низок, и это может ярко проявится в подростковом возрасте», — пояснил специалист.

Евгений Кульгавчук напомнил женщинам, что не стоит ограничиваться только внешними данными.

«Прислушивайтесь к себе, внутренняя красота не менее важна и прекрасна для тех, кто любит. Выделяйте время не только для фотосессий, но и для общения с вашими детьми, ведь они любят нас такими, как мы есть. Даже без макияжа, нарядов и фотошопа», — подытожил сексолог.

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