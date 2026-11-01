Хотели как лучше, а вырастили «мамину корзиночку»: в чем главная ошибка родителей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Специалист советует поэтапно поручать ребенку посильные для его возраста дела.

Психолог: чрезмерная опека лишает детей самостоятельности

Фото: 5-tv.ru

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Психолог Ахмадуллин: не делайте за сына то, что он может сделать самостоятельно

Привычка взрослых по инерции делать за ребенка то, с чем он уже может справиться, нередко становится причиной его несамостоятельности. Об этом 5-tv.ru рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

По его словам, «мамина корзиночка» вырастает не от избытка любви, а от чрезмерной опеки.

«Он привыкает, что все за него делает мама — и расслабляется», — приводит его слова издание.

Специалист считает, что детям следует поэтапно поручать дела, посильные для их возраста. При достаточных навыках и обстоятельствах ребенок в состоянии одеваться без помощи, складывать рюкзак, готовить несложную еду, самостоятельно добираться до знакомых мест или договариваться с тренером. Поначалу на это может уходить больше времени, а ошибки не исключены.

Однако именно подобный опыт вырабатывает самостоятельность, тесно связанную с ключевым для ребенка умением — учиться.

Следующий шаг, по мнению Ахмадуллина, — не ограждать ребенка от естественных последствий его решений. Забыл нужную вещь или не подготовился к заданию — не надо тут же бросаться исправлять положение за него. Психолог рекомендует вместо этого деликатно обозначить ошибку, подсказать способ ее устранения, а после попросить ребенка самого предложить выход из ситуации и продумать, как не повторять промах в дальнейшем.

При этом Ахмадуллин подчеркнул: важно различать обычные бытовые сложности и случаи, когда ребенку по-настоящему нужна поддержка взрослого.

Самостоятельность вырастает из доверенных задач, а первые неудачи следует переживать спокойно: ребенку важен опыт — попробовал, справился, а если ошибся, может исправить.

Ранее 5-tv.ru писал, какие признаки у мамы могут указывать на депрессию. Психолог перечислила основные признаки депрессии у матерей: подавленность или чувство пустоты, сохраняющиеся более двух недель. Также туда относятся нарушения сна и выраженные изменения аппетита, упадок сил. Помимо этого, могут возникать «туман» в голове, беспричинные слезы либо эмоциональное онемение.

Послеродовая депрессия может дать о себе знать не сразу — порой спустя несколько месяцев после рождения ребенка. Когда близкие не оказывают поддержки, выгорание усиливается, а нервная система на протяжении многих лет остается в состоянии тревожной готовности.

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