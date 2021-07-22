Справились: элегантная дочка Успенской появилась с мамой на светском мероприятии
Воссоединение звезды шансона с наследницей обрадовало Катю Лель.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Известная певица Любовь Успенская спустя почти два года наконец-то появилась на светском мероприятии со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Родственницы были в элегантных нарядах и выглядели счастливыми. Певица Катя Лель выложила в Instagram ролик, на котором она в ресторане обнимает звезду шансона и ее наследницу. Плаксина скромно стоит возле матери и улыбается.
«Так рада была увидеть Любочку Успенскую @uspenskayalubov_official с доченькой счастливыми», — написала Катя Лель.
Подписчики обрадовались, увидев воссоединение Успенской с дочкой. Не смогли они пройти мимо и шикарного образа Плаксиной.
«Как я рада, что они с доченькой вместе»;
«Таня вернулась? Умничка! Теперь все будет хорошо»;
«Любочка и доченька вместе, какое счастье видеть вас рядом», — прокомментировали фолловеры.
Для выхода в свет Успенская и Плаксина выбрали брючные костюмы: артистка была в белоснежном, а наследница в голубом.
Дочь певицы также выложила в социальных сетях селфи в головном уборе, в котором была на мероприятии. На снимке девушка улыбается.
«Голубой — самый теплый цвет», — подписала фотографию Плаксина.
В последние два года между матерью и дочкой происходили конфликты. Наследница артистки жаловалась на жестокое обращение и даже уехала жить в США, но весной этого года все-таки произошло примирение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Плаксина заявила о фейковых публикациях в сети.
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