Справились: элегантная дочка Успенской появилась с мамой на светском мероприятии

Известная певица Любовь Успенская спустя почти два года наконец-то появилась на светском мероприятии со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Родственницы были в элегантных нарядах и выглядели счастливыми. Певица Катя Лель выложила в Instagram ролик, на котором она в ресторане обнимает звезду шансона и ее наследницу. Плаксина скромно стоит возле матери и улыбается.

«Так рада была увидеть Любочку Успенскую @uspenskayalubov_official с доченькой счастливыми», — написала Катя Лель.

Подписчики обрадовались, увидев воссоединение Успенской с дочкой. Не смогли они пройти мимо и шикарного образа Плаксиной.

«Как я рада, что они с доченькой вместе»;

«Таня вернулась? Умничка! Теперь все будет хорошо»;

«Любочка и доченька вместе, какое счастье видеть вас рядом», — прокомментировали фолловеры.

Instagram @katyalelofficial

Для выхода в свет Успенская и Плаксина выбрали брючные костюмы: артистка была в белоснежном, а наследница в голубом.

Дочь певицы также выложила в социальных сетях селфи в головном уборе, в котором была на мероприятии. На снимке девушка улыбается.

«Голубой — самый теплый цвет», — подписала фотографию Плаксина.

Instagram @pacha_tati

В последние два года между матерью и дочкой происходили конфликты. Наследница артистки жаловалась на жестокое обращение и даже уехала жить в США, но весной этого года все-таки произошло примирение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Плаксина заявила о фейковых публикациях в сети.