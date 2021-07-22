Цена вопроса: сколько стоит бассейн, из-за которого избили сына Стаса Пьехи?

Порой скандалы возникают на ровном месте, но несмотря на это ущерб от выяснения отношений может оказаться серьезным. Сын певца Стаса Пьехи на днях попал в похожую патовую ситуацию. Семилетний Петя проткнул карандашом соседский надувной бассейн и загремел в больницу с сотрясением головного мозга — травму мальчику, по версии следствия, нанесла разъяренная владелица резиновой купели. Неужели это можно как-то оправдать?

Корреспонденты News.ru пообщались с продавцами бассейнов фирмы Bestway (именно такой стал причиной скандала) и выяснили, какова же «цена вопроса». Оказалось, товар с трехслойными стенками из винила и полиэстера глубиной 122 сантиметра и объемом 13807 кубических метров обошелся обидчице сына Пьехи примерно в 20 тысяч рублей — стоимость может варьироваться от желания того или иного маркетолога.

По словам специалистов, бассейн действительно «люксовый». Материал, из которого сконструирована модель, не растягивается и не стирается, а особенности строения стенок купели минимизируют воздействие ультрафиолета на кожу купающегося и обеспечивают хорошую удароустойчивость. Но стоит ли это все жизни и здоровья ребенка? Ответ, кажется, очевиден.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нападении на семилетнего сына Стаса Пьехи обвиняют супругу знаменитого футбольного судьи Владислава Безбородова Ирину. Родители мальчика называют женщину агрессивной и неадекватной. Так же считает и ее муж.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Его под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В суде представлять интересы Пьехи будет звездный адвокат Сергей Жорин. Он пообещал, что все виновные понесут справедливое наказание.