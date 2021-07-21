Понесут справедливое наказание: Жорин о расследовании уголовного дела об избиении сына Пьехи

В отношении Ирины Безбородовой, напавшей на сына Стаса Пьехи под Петербургом, возбудили уголовное дело. По предварительным данным, конфликт между женщиной и ребенком начался буквально на ровном месте: супруге футбольного арбитра не понравилось, что сын музыканта общается с ее наследником. В конце концов скандал перерос в драку и закончился госпитализацией ребенка Пьехи.

Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru выразил уверенность, что уголовное дело будет расследовано в строгом соответствии с законом и виновные понесут справедливое наказание.

«Сам Стас Пьеха и вся его семья благодарны Александру Ивановичу Бастрыкину за то, что взял это дело на личный контроль, а также ведомству, которое оперативно изъяло материал проверки из МВД, сегодня оперативно опросили всех: и свидетелей, и маму Пети, изъяли медицинские документы, провели проверку и вынесли процессуальное решение, возбудили уголовное дело», - подчеркнул звездный юрист.

Сейчас сын Пьехи вместе с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. У мальчика выявили сотрясение мозга. Ребенку предстоит пройти несколько обследований, в том числе ЭЭГ головного мозга. Также мальчика поле случившегося ждет работа с психологом и неврологом.