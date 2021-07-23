Как перевод сериала «Сваты» на украинский язык спровоцировал скандал?

Телезрители возмущены трансляцией сериала «Сваты» на канале «1+1» с украинским дублированным переводом. После выхода на экраны первой сери комедийного ситкома сеть наполнилась сотнями гневных комментариев пользователей.

По их мнению, озвучка испортила качество картины, лишила ее неповторимого колорита, который создается яркими фразами и интонацией главных героев. Кроме того, пишут юзеры, дубляж сделан будто бы наспех, с множеством нестыковок звуковой дорожки и видеоряда, с несоответствием голосов и характеров персонажей.

«Ужас. Все было прекрасно: настоящий голос актеров, эмоции… Вот это даже слушать не хочется. Испортили вечер»;

«Это то же самое что перевести комедии Рязанова и Гайдая. Никто смотреть не будет. Теряется уникальность»;

«Я ожидала всего, но чтоб „Сватов“ перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?»

«Вы еще переведите „Бриллиантовую руку“ на украинскую мову», — сетуют комментаторы.

По данным украинской интернет-газеты «Страна», канал «1+1» после гневной реакции вернул в эфир оригинальную версию «Сватов», но этим были в крайней степени недовольны некоторые представители власти. Так, нардеп от партии Порошенко Николай Княжицкий потребовал от Нацсовета принять меры и спасти уши жителей Незалежной от русской речи, поскольку по правилам это нарушение нормы языкового закона.

Однако ранее в ведомстве заявили, что трансляция «Сватов» с исходной озвучкой не противоречит закону о телевидении и радиовещании. Отмечалось, что у Нацсовета нет полномочий проверять выполнение каналами закона об украинизации.

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и обрел большую популярность. За выходом последней серии на телеэкраны в 2013 году последовала многолетняя пауза. Только в конце 2020 года стало известно, что любимые герои вновь соберутся вместе, и последует продолжение. Съемки стартовали в Белоруссии, но вскоре из-за пандемии коронавируса снова приостановились, а позже перенеслись в Грузию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне сериала «Сваты».