«Думала, что со мной что-то не так»: Собчак рассказала, как ее поменял Богомолов
Ведущая трогательно поздравила мужа с днем рождения в Instagram.
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поздравила мужа, театрального режиссера, Константина Богомолова с днем рождения. Супругу скандально известной знаменитости исполнилось 46 лет. Обычно острая на язык Собчак в этот раз написала трогательный пост в Instagram.
Instagram @xenia_sobchak
«Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя и поняла, что „не так“ — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе. С днем рождения», — написала телеведущая.
На фотографии, которую опубликовала журналистка, Богомолов запечатлен в бассейне: он позирует, облокотившись на бортик и улыбаясь.
Подписчики поддержали Собчак и отметили, что найти свою вторую половинку очень важно.
«Какое счастье встретить своего богомола. Мечта!»
«Какие сильные слова. Правильно, надо найти своих людей»;
«Как необычно слышать такие слова от Ксюши! Очень трогательно и красиво», — прокомментировали фолловеры.
Режиссер и телеведущая поженились в сентябре 2019 года. Тогда свадьба знаменитостей произвела фурор, в ЗАГС Богомолов и Собчак приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».
Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Богомолов раскрыл свою зарплату в театре.
Читайте также
60%
0.08 86.85
-0.07
Нашли ошибку?