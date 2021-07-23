«Думала, что со мной что-то не так»: Собчак рассказала, как ее поменял Богомолов

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Александра Родионова
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Ведущая трогательно поздравила мужа с днем рождения в Instagram.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поздравила мужа, театрального режиссера, Константина Богомолова с днем рождения. Супругу скандально известной знаменитости исполнилось 46 лет. Обычно острая на язык Собчак в этот раз написала трогательный пост в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

«Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя и поняла, что „не так“ — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе. С днем рождения», — написала телеведущая.

На фотографии, которую опубликовала журналистка, Богомолов запечатлен в бассейне: он позирует,  облокотившись на бортик и улыбаясь. 

Подписчики поддержали Собчак и отметили, что найти свою вторую половинку очень важно.

«Какое счастье встретить своего богомола. Мечта!»

«Какие сильные слова. Правильно, надо найти своих людей»;

«Как необычно слышать такие слова от Ксюши! Очень трогательно и красиво», — прокомментировали фолловеры.

Режиссер и телеведущая поженились в сентябре 2019 года. Тогда свадьба знаменитостей произвела фурор, в ЗАГС Богомолов и Собчак приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Богомолов раскрыл свою зарплату в театре.

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