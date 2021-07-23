Рунический гороскоп на неделю с 26 июня по 1 августа для всех знаков зодиака

Руны могут показать, какие перспективы ждут человека в будущем и какие опасности подстерегают на пути к счастью. Рунический провидец Игорь Вечерский поделился с читателями 5-tv.ru своими знаниями и рассказал, что ждет представителей разных знаков зодиака с 26 июня по 1 августа.

Овен

Ансуз, отал и хагалаз рекомендуют вам на этой неделе заняться важными делами, теми процессами, которые вы должны реализовать, но не имели возможности сделать это ранее. В этот период открываются отличные возможности, в первую очередь на фоне устного диалога.

Телец

Перевернутый лагуз, перевернутый отал и наутиз не рекомендуют на этой неделе планировать важные дела и реализовывать какого-либо рода важные задания. Этот период скорее требуется для хорошего анализа и продуктивных исследований той сферы, в которой вы собираетесь показать себя. И уже на основании этого вы сможете принять верное решение.

Близнецы

Уруз, райдо и перевернутая вуньо открывают на этой неделе для вас отличные возможности для различного рода новых начинаний, поездок и вообще любого рода открытий, которые вы не могли совершить ранее.

Рак

Соуло, перевернутый ансуз и ингуз в этот промежуток времени открывают хорошие

перспективы для ваших скрытых возможностей, вы сможете проявить

себя, использовать свою эмоциональную силу, энергию и активность для достижения

результата. Этот период дает достаточно благоприятный прогноз для активных действий.

Лев

Перевернутая райдо, кено и вуньо советуют сконцентрироваться на формате получения информации, на развитии своего потенциала знаний и понимания того пути, в котором вы свои знания можете использовать, руководствуясь условиями личного комфорта.

Дева

Йера, дагаз и наутиз дают вам на этой неделе отличную возможность для всех дел,

связанных с рабочими процессами, с реализацией себя в труде и с достижениями в своей деятельности хороших результатов, которые вы давно и планировали ранее.

Весы

Перевернутый турисаз, йера и ингуз дают вам возможность для преодоления

сложившихся неблагоприятных условий и даже в преодолении найти возможности для дальнейшего роста. Сложности, которые могут вам сейчас открыться, должны рассматриваться вами как одна из точек для открытия новых перспектив.

Скорпион

Наутиз, альгиз и перевернутый лагуз советуют не торопить события в этот промежуток

времени, хорошенько взвесить все за и против и обратить внимание на сферу своей личной безопасности и сохранения именно того уровня комфортного существования, который не предполагает рисков.

Стрелец

Соуло, феху и йера дают отличные возможности в сфере финансового благополучия в различных делах, связанных с приобретением ресурсов, либо с продуктивным распределением таковых. Ваша работа и ваши действия направленные в это русло, будут успешны и принесут свои плоды.

Козерог

Эйваз, беркана и перевернутый альгиз говорят о том, что сейчас вы можете встретиться с необходимостью перемен и сложностями. Однако, эти обстоятельства необходимы для дальнейшего развития и роста и даже если какие-то сложности покажутся вам чрезмерными, так будет лишь с первого взгляда. На самом деле, для вас открывается новый этап, на котором невозможно обойтись без перемен.

Водолей

Перевернутая перто, перевернутый лагуз и дагаз советуют завершить начатые дела и заняться тем, чтобы избавиться от хвостов предыдущих дел и проектов, которые занимают ваше время, личную энергию и не дают возможности сконцентрироваться на новом. И в то же время обратите внимание на правильность и верность информации, которую вы получаете, а также которую вы передаете другим.

Рыбы

Отал, альгиз и турисаз рекомендуют в этот промежуток времени сконцентрировать свои действия на достаточно активной позиции, в то же время обратить внимание на необходимость действий именно в основных, сложных и ответственных вопросах. Второстепенные вопросы сейчас могут подождать, а все самое главное, фундаментальное, основное должно быть вами реализовано, так как сейчас складываются достаточно хорошие обстоятельства. Также это может касаться недвижимости и личных отношений, семейного быта.

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