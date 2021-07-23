Как Черная Луна в знаке Близнецы повлияет на людей?

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Мария Евстигнеева
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Астролог рассказала о предстоящем явлении, которое продлится с 18 июля 2021 года до 14 апреля 2022.

Как Черная Луна в знаке Близнецы повлияет на людей?

Фото: Ddepositphotos / Wavebreakmedia

Так называемая Черная Луна (другое название — Лилит) — самая отдаленная и загадочная точка на лунной орбите — еще 18 июля перешла из знака Телец в Близнецы. В этом состоянии она будет находиться до 14 апреля 2022. Астролог Наталья Анисимова рассказала, на кого и как больше всего повлияет это природное явление.

«Черная Луна когда-то его пройдет. Но ее влияние на ваше Солнце будет три-четыре недели из девяти месяцев. Эти периоды всегда рассчитываются раз в две недели», — отметила специалист.

Чего ждать Близнецам и Стрельцам?

По данным астролога, под влияние Черной Луны попадут представители всех знаков зодиака, но каждый в свое время. Ощутимее всего небесное явление скажется на Близнецах и Стрельцах.

«На это время ожидается затмение сознания. Мы можем войти в историю, которая своим характером создана несколькими воплощениями назад. И нам нужно будет в этот момент понять, что с этим делать и как исправить нарушенное ранее равновесие. Только это просто на словах, на деле требует высокой осознанности и понимания принесенной кармы», — отметила Анисимова.

По ее словам, у представителей данных знаков зодиака могут происходить значимые события в роду.

Чего ждать всем нам от прохождения Черной Луны по знаку Близнецы?

Другие знаки зодиака в этот период столкнутся с искажением информации и обилием лжи, сплетен. Не исключены манипуляции со стороны окружающих и появление заболеваний нервной системы. В этот период будет сложно разобраться в потребляемом контенте из-за обилия бесполезной информации в книгах, интернет-ресурсах, ТВ, соцсетях. Появится проблема со сосредоточением и суета. Бессознательное будет сильно влиять на разум, что скажется на наших странных решениях и поступках.

«Выбирайте сами. Не спать, учиться различать истину, фильтровать информацию, удалить соцсети, не оплачивать интернет», — призвала задуматься астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 26 июня по 1 августа для всех знаков зодиака.

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