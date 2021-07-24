«Болезнь оказалась сильнее»: Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх!»

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Карина Бернтгольц
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О смерти Алексея Мускатина сообщил Андрей Разин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @razin_andrei_lm

Один из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов Алексей Мускатин ушел из жизни. О трагедии сообщил создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram. Знаменитость выразил признательность своему коллеге, который стоял у истоков таких знаменитых музыкальных групп как «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» и «Диамант». По словам Разина, Мускатин одним из первых протянул ему руку помощи и привел к успеху.

«Благодаря Леше, я стал художественным руководителем центра досуга „Арсенал“, где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. <…> Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа „Ласковый май“. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

На момент смерти Алексею Мускатину было 59 лет. Он являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант», а также директором таких артистов ккак Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова. За время своей работы он организовал более 10 000 концертных выступлений на территории России и за рубежом. Алексею Мускатину доверяли организацию концертов такие мэтры российской сцены как Владимир Высоцкий, группы «Аракс», «Воскресение», «Високосное Лето», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Тамара Гверцителли, Михаил Шуфутинский.

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