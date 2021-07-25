Изрезанные тела матери и сына нашли в квартире в Петербурге

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Георгий Иванов
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По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Изрезанные тела матери и сына нашли в квартире в Петербурге

Фото: www.globallookpress / Aleksander Polyakov

Пожилая женщина и ее сын были зверски убиты в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Дочь приехала проведать мать-пенсионерку, вместе с которой проживал ее брат, но входная дверь оказалась заперта, на стук никто не реагировал, а из самой квартиры доносился неприятный сладковатый запах.

Девушка запаниковала и вызвала полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли дверь, и обнаружили в доме тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына с колото-резанными ранами и следами разложения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве два человека скончались при загадочных обстоятельствах. Разлагающиеся тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти и в неестественных позах были найдены в запертой изнутри квартире.

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