Изрезанные тела матери и сына нашли в квартире в Петербурге

Пожилая женщина и ее сын были зверски убиты в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Дочь приехала проведать мать-пенсионерку, вместе с которой проживал ее брат, но входная дверь оказалась заперта, на стук никто не реагировал, а из самой квартиры доносился неприятный сладковатый запах.

Девушка запаниковала и вызвала полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли дверь, и обнаружили в доме тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына с колото-резанными ранами и следами разложения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве два человека скончались при загадочных обстоятельствах. Разлагающиеся тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти и в неестественных позах были найдены в запертой изнутри квартире.