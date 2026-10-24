«Я просто вынужден пойти»: Шаляпин готов быть свидетелем по делу «АйфонБерри»

Певец Шаляпин будет свидетелем по делу о мошенничестве с техникой «АйфонБерри»

Певец Прохор Шаляпин заявил о готовности содействовать следствию и при необходимости стать свидетелем в деле о мошенничестве с техникой компании «АйфонБерри». Исполнитель подчеркнул, что не собирался рекламировать аферистов, ему просто предложили подарок в обмен на видео с вручением телефона, в итоге он стал инструментом воздействия на будущих жертв. Об этом Шаляпин сказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Моей вины нет. Извините, моя совесть чиста. Свой телефон или сумму телефона я готов вернуть пострадавшему, потому что мне не нужны такие подарки, так скажем», — отметил певец.

Шаляпин надеется, что виновные будут наказаны, а пострадавшие, потерявшие крупные суммы, добьются справедливости. Сам он обязательно найдет время на дачу показаний и все необходимые процедуры. Как отметил артист, у него нет выбора.

«Я просто вынужден пойти, быть свидетелем в данном случае, потому что нас вызовут, я думаю, свидетелями всех… Это закон. Мы должны найти время. Вы что, с этими вещами не шутят!» — заключил исполнитель.

Популярные артисты и блогеры стали главными лицами громкого скандала, связанного с рекламой интернет-магазина «АйфонБерри». Среди пострадавших оказались Лариса Долина, Александр Буйнов, Прохор Шаляпин, балерина Анастасия Волочкова и другие.

Магазин предлагал приобрести технику Samsung, Apple и Dyson с очень привлекательными скидками и обещал доставку из Дубая в течение 30 дней. Однако после оплаты полной стоимости заказы якобы зависали на таможне, а деньги покупателям не возвращались. В результате около 400 человек понесли ущерб на общую сумму около 60 миллионов рублей.

После многочисленных жалоб магазин был переименован — его назвали именем блогера Wylsacom (Валентин Петухов. — Прим. ред.). Впоследствии сайт перестал функционировать. Сам Wylsacom отрицает свою причастность к мошенническим действиям — разрешения на использование имени он не давал. Также около 20 бывших сотрудников «АйфонБерри» заявили о невыплате зарплаты. Пострадавшие начали составлять коллективные заявления в полицию.

Ранее в интервью на 5-tv.ru Прохор Шаляпин рассказал, по чьей вине он попал в заварушку с «подарками» от «АйфонБерри».

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