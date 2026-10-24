Макрон: Франция переживает поворотный момент после теракта

Макрон назвал переломным моментом атаку под Парижем

Франция столкнулась с переломным моментом после террористического нападения в коммуне Трапп (департамент Ивелин) к юго-западу от Парижа, в результате которого погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом 23 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами на месте происшествия.

«Это поворотный момент, поскольку впервые совершен террористический акт, спланированный с целью убийства наших соотечественников, наших детей», — заявил французский лидер, его слова приводит газета Le Parisien.

Как подчеркнул Макрон, террористический акт был совершен из-за цвета кожи жертв или приписываемой им религии. Он также отметил, что в стране не следует уступать идеям, которые проникают в республику и способны оправдать подобное поведение либо сформировать почву для его оправдания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Трапп недалеко от Парижа. По данным BFMTV, нападавший открыл огонь из автомобиля. Информации о состоянии раненых на данный момент нет. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Расследование взяла под контроль Национальная антитеррористическая прокуратура.

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