«Не верится, что поменяли»: боец РФ о возвращении из плена

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 26 0

Когда военнослужащий рассказал матери о возвращении, та не смогла сдержать слез.

Фото, видео: © РИА Новости/RT/Константин Придыбайло; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вернувшийся из плена боец поблагодарил Яну Лантратову

Российские бойцы в рамках обмена между Россией и Украиной 23 октября приземлились в Подмосковье. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

«Не верится, что поменяли», — поделился эмоциями российский военнослужащий Андрей Балабанов.

Боец Вооруженных сил России Максим Крычанов рассказал, что, когда он сообщил матери о возвращении, та не смогла сдержать слез. Другой военный Денис Моцаг отдельно поблагодарил уполномоченную по правам человека в РФ Яну Лантратову.

«Ждут дома жены, матери, дети», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена, приземлились в Подмосковье.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. Перед возвращением на родину российские военнослужащие сначала прибыли в Белоруссию.

Лантратова пояснила, что в Белоруссии военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, после чего их направили в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Макрон: Франция переживает поворотный момент после теракта
0:29
«Не верится, что поменяли»: боец РФ о возвращении из плена
0:15
«Лорд мошенничества» признал вину по делу о преступлениях против детей
0:00
Маск заявил о разрыве между украинской элитой и простыми гражданами
23:51
ВС РФ ударили по логистическому центру в Чернигове и судну под Одессой
23:47
Музыкальная группа Райана Гослинга возвращается: известна дата релиза трека

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к востребованным профессиям
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео