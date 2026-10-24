«Не верится, что поменяли»: боец РФ о возвращении из плена

Вернувшийся из плена боец поблагодарил Яну Лантратову

Российские бойцы в рамках обмена между Россией и Украиной 23 октября приземлились в Подмосковье. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

«Не верится, что поменяли», — поделился эмоциями российский военнослужащий Андрей Балабанов.

Боец Вооруженных сил России Максим Крычанов рассказал, что, когда он сообщил матери о возвращении, та не смогла сдержать слез. Другой военный Денис Моцаг отдельно поблагодарил уполномоченную по правам человека в РФ Яну Лантратову.

«Ждут дома жены, матери, дети», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена, приземлились в Подмосковье.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. Перед возвращением на родину российские военнослужащие сначала прибыли в Белоруссию.

Лантратова пояснила, что в Белоруссии военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, после чего их направили в Россию.

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