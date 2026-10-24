«Лорд мошенничества» признал вину по делу о преступлениях против детей

Британский мошенник признался в преступлениях сексуального характера против детей

В Великобритании 79-летний преступник Хью Родли, известный как «Лорд мошенничества», признал вину по делу о преступлениях сексуального характера против детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину задержали в декабре прошлого года по подозрению в других преступлениях. Во время расследования на его ноутбуке обнаружили 198 материалов с сексуальным насилием над детьми, а также историю с как минимум 806 поисковыми запросами соответствующей тематики.

После освобождения под залог Родли, по данным следствия, продолжил искать подобные материалы. Во время повторного обыска у него нашли iPhone с еще 295 изображениями. Экспертиза показала, что поиск такого контента продолжался практически сразу после освобождения.

Родли также известен участием в крупных финансовых аферах. В 2009 году его приговорили к восьми годам заключения за попытку похитить 229 миллионов фунтов стерлингов у японского банка. В 2012 году он получил еще семь лет за мошенничество, жертвами которого стали более 700 пенсионеров.

Приговор по делу о материалах с сексуальным насилием над детьми Родли вынесут в ноябре. До суда он остается на свободе под залог.

Старший следователь Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Энди Лоутон заявил, что защита детей от сексуального насилия остается одним из приоритетов ведомства.

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