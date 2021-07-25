«Шляпная компания»: Галкин показал, как отдыхают дети и внучка Пугачевой — фото

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Карина Исхакова
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Покорившие миллионы сердец детки на этот раз вызвали умиление своими тематическими нарядами.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин показал, как проводят выходные дети и внучка Аллы Пугачевой. Пародист поделился фотографиями на своей странице в Instagram, на которых близнецы Лиза и Гарри запечатлены вместе с дочерью Кристины Орбакайте, они собираются на праздник.

«Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!» — подписал снимок артист.

Подписчики Галкина по-разному отреагировали на новую публикацию. Некоторые фолловеры юмориста посчитали снимок умилительным. Интернет-пользователи отметили, что дети кажутся не по годам взрослыми. Другие поклонники шоумена заострили внимание на схожих нарядах Клавы, Лизы и Гарри. Ребята были одеты в ковбойском стиле: джинсы и соломенные шляпы. Кто-то даже предположил, что звездные наследники отправились на тематическую вечеринку.

«Сразу три солнышка!»;

«Взрослые уже взгляды у детей»;

«Шляпная компания! Все красивые!» — прокомментировали новую публикацию юзеры.

Instagram @maxgalkinru

 

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой так же, как и внучка известной певицы растут на глазах у поклонников артистов. Пародист регулярно делится фотографиями и видеозаписями из семейного архива. Как писал 5-tv.ru, недавно юморист показал, как его дочь Лиза танцует танго, причем без партнера.

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