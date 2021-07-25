Юпитер в Водолее: Чего ждать от одного из самых значимых периодов в астрологии

Астрологи называют Юпитер планетой большого счастья. Период, когда Юпитер находится в созвездии Водолея можно назвать одним из самых благоприятных для людей. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, представители каких сфер и профессий будут наиболее счастливыми в этот временной промежуток.

По словам астролога, в ночное время суток, можно наблюдать яркое нежно-желтое свечение — Юпитер. Особенно хорошо планету можно разглядеть на юго-восточной части неба. Никольская советует, глядя на Юпитер, проецировать ваши желания и представлять, как вы получаете все необходимые ресурсы.

Юпитер будет в Водолее очень долго — вплоть до середины апреля 2022 года. Этот период — отсутствия ограничений во всех вопросах, связанных с отношениями, бизнесом, искусством, высокими технологиями, наукой, образований и астрологией.

«Кроме того мы увидим новый нестандартный подход ко многим вещам. Сейчас мы находимся в эре Водолея и видим, как стремительно развивается тема космоса, как и других научных изысканий и IT-технологий. Мы увидим, как многие вещи, которые мы считаем обычными будут в буквальном смысле подниматься в воздух и парить вокруг нас», — отметила Никольская.

Астролог пояснила, что пока Юпитер будет находиться в Водолее — не нужно терять время. Этот период наиболее благоприятный для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. В частности, для тех, чей бизнес связан с общением с клиентами. В это время вы непременно сможете придумать множество инновационных идей. По словам Никольской, изменения коснутся и других сфер нашей жизни.

«Юпитер в Водолее — это период, когда начнут изменяться привычные границы. Изменения коснутся и закрытых границы. Мы видим, что полетели чартеры в Египет, со временем будут открываться и другие страны», — пояснила астролог.

Эксперт также отметила, что в этот период большое значение имеет коллективная работа. По мнению Никольской, только решая проблемы сообща, можно добиться нужного результата. Астролог также посоветовала записывать все идеи, которые придут к вам в голову в период, когда Юпитер находится в Водолее. Поскольку время до середины апреля следующего года будет стремительно осуществляться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астролог Алена Никольская составила прогноз на неделю с 26 июля по 1 августа.