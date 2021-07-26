«Это не ваше дело»: Лариса Долина ответила на нападки в адрес внучки

Эстрадная и джазовая певица Лариса Долина часто публикует снимки своей 9-летней внучки Саши в Instagram. Моменты из жизни девочки, которые показывает ее знаменитая бабушка становятся поводом для подписчиков покритиковать. Так, негативные комментарии посыпались под публикацией Долиной, на которой внучка пластично танцует с выпускниками МГИКа. Ее назвали «невоспитанным» ребенком, который уже успел зазвездиться.

«Уважаю ваш талант, ваш голос, но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку. Сколько смотрю передач, где она есть, я думаю, я не одна замечаю, она ведет себя как невоспитанный ребенок или она уже поймала звезду», — написала фолловер.

Instagram @larisa.dolina.official

Долина резко отреагировала на такие выпады со стороны юзеров сети и попросила не заходить недоброжелателям на ее страницу.

«Это не ваше дело, кого я демонстрирую. Мой аккаунт, что хочу и кого хочу показываю. И если подобное вызывает у вас антагонизм, не заходите больше на мою страницу», — ответила певица.

Ко всему Долина отметила отсутствие чувства такта, воспитания и недостаток уроков русского языка у хэйтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Долина смогла похудеть на 23 килограмма.