Названы цели и особенности создаваемого в России «самолета Судного дня»

В Воронеже эксперты приступили к созданию новейшего самолета управления войсками на случай ядерной войны, аналоги которого в США с давних времен называют «самолетом Судного дня». Всего в России соберут два таких воздушных судна. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов рассказал 5-tv.ru об отличительных особенностях уникальных воздушно-командных пунктов.

Ласковое прозвище разработка получила во времена Холодной войны от американцев. Самолеты подобного рода, пояснил собеседник 5-tv.ru, называли так, потому что предполагалось использовать их в случае сбрасывания ядерных бомб, которые сотрут с лица Земли все имеющиеся командные пункты. Управлять военными при таком положении будут с воздуха.

«Они будут не только штабами управления в случае полномасштабной ядерной войны, но они еще и будут эвакуировать высшее руководство страны и будут самолетами управления уже в этих условиях — когда наземная и спутниковая инфраструктуры будут полностью уничтожены. И тогда вот эти самолеты останутся, чтобы управлять процессом обороны страны», — добавил Коновалов.

Источник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщил РИА Новости, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) получат два усовершенствованных «самолета Судного дня» на базе Ил-96-400М, и первый уже находится в производстве. А в перспективе, отметил информатор, Министерство обороны закажет им третьего брата — «Звено-3С».

Новейший радиокомплекс самолета, по неофициальным данным, позволит доводить приказы войскам, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки — носители стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

На что похож новый воздушно-командный пункт «Звено-3С»?

«До сих пор эти самолеты назывались Ил-80, они базировались на Ил-86, гражданском самолете. Это действительно система управления всеми видами и родами войск. В данном случае — новый самолет Ил-96, который будет основой для этих двух воздушно-командных пунктов, он помощнее и побольше. Все знают Ил-96 как гражданский аэробус, который мог перевозить больше 400 человек и, кстати, отличается этот самолет очень высокой надежностью, за ним нет ни одной катастрофы», — рассказал политолог.

По мнению Ивана Коновалова, два новых самолета будут иметь вдвое больший радиус действия аппаратуры, чем предшественники. При этом за рубежом, отметил эксперт, по сей день нет близких аналогов «самолетов Судного дня». Нечто похожее, правда, есть на вооружении США — к примеру, судна E-4B на базе Boeing 747.

«Вообще самолеты эти ДРЛОиУ — самолеты дальней радиолокационной разведки и управления, в Америке их АВАКСами называют. Это не совсем то же самое, но похожая система разведки, главного управления войсками, причем не просто управления войсками, а масштабного управления большими силами. Это система наблюдения, разведки и дальнего радиолокационного обнаружения», — заключил политолог.

Источник в ВКС РФ сообщил «Известиям», что, несмотря на амбициозные планы, пока нет ни одного готового самолета-пункта управления на базе Ил-96-400М, говорить о перспективах строительства и дальнейшего использования преждевременно. Только после пройденных самолетом испытаний, то есть первого полета, можно будет делать вывод об эффективности всех характеристик машины.